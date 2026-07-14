O Goiás ainda analisa a proposta do Grêmio pela compra do lateral Diego Caito. A mais recente investida do clube gaúcho pelo jogador de 22 anos é por uma transferência em definitivo.\nA nova proposta por Diego Caito ainda prevê a compra de 50% dos direitos econômicos de Diego Caito. O Goiás é dono de 90% do passe do atleta. O valor da proposta ainda não foi divulgado.\nApós eliminação do Brasil na Copa, Neymar participa de torneio de pôquer em Las Vegas\nSeleções classificadas para as semifinais da Copa são as 4 primeiras no ranking da Fifa\nBrasileiro Guto Miguel é campeão juvenil de duplas em Wimbledon\nO clube goiano aceita liberar o jogador, desde que a forma de pagamento seja à vista. O Goiás tenta evitar pagamentos parcelados e por isso rejeitou uma proposta do Grêmio, de empréstimo com opção de compra após o término do empréstimo.