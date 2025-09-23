O Brasil conquistou quatro medalhas de ouro no terceiro dia de Mundial de natação paralímpica, em Singapura. Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, foi tricampeão nos 100m costas da classe S2, enquanto Carol Santiago foi tetra nos 50m livre da classe S12.\nA delegação verde e amarela conquistou ainda mais três pratas. Com os resultados, o País chegou a 19 medalhas, sendo seis ouros, oito pratas e cinco bronzes, no torneio, ocupando a quarta colocação do quadro de medalhas. O ranking é liderado pela China, que acumula 12 ouros, três pratas e dois bronzes, totalizando 17 medalhas. A seguir, vêm Itália (7 ouros, 7 pratas e 6 bronzes) e Grã-Bretanha (7 ouros, 6 pratas e 10 bronzes).\nNOVAS CONQUISTAS\nUm dos grandes nomes do esporte paralímpico brasileiro na atualidade, Gabrielzinho foi ouro nos 100m costas S2 (comprometimento físico-motor) com tempo de 1min54s58. Foi o terceiro título dele na categoria.