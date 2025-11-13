Gabriel Vianna, do Guaraí, segue liderando a artilharia da competição com seis gols. O artilheiro, da equipe da região norte do Tocantins, é seguido de perto por Douglas Henrique (Interporto) e Douglas Henrique (Interporto). A competição chegou às quartas de final da divisão de acesso.\nPalmas, Central, Alvorada e Guaraí largaram rumo às semifinais da divisão de acesso com vantagem sobre Araguaia, União de Palmas, Paraíso e Interporto, respectivamente.\nFinais da Libertadores e Sul-Americana terão impedimento semiautomático\nSeleção abre trabalhos na Data Fifa com treino fechado e ainda desfalcada\nConfira como está a disputa pela artilharia\n6 gols\nGabriel Vianna (Guaraí)\n5 gols\nDouglas Henrique (Interporto)\n4 gols\nTiago Souza (Palmas)\n3 gols\nRhaillam (Guaraí)\nTúlio (Palmas)\n2 gols\nPablo Carvalho (União de Palmas)