A disputa pela artilharia da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense 2026 ganhou contornos de equilíbrio após a realização da quarta rodada, no último fim de semana.\nEmbora o atacante Gabriel Viana, do São José, tenha sustentado a liderança isolada da tabela de goleadores com seis gols marcados, o camisa 10 do Araguaia, Afonso, aproximou-se de vez da primeira colocação ao atingir a marca de cinco tentos assinalados no certame estadual.\nAncelotti afirma que críticas não o afetam na seleção brasileira\nGoverno deve se reunir com clubes para tratar de veto às bets\nGoiás x Atlético-GO: destaques saíram de divisões inferiores para brilhar na Série B\nAo todo, os setores ofensivos funcionaram e as redes balançaram 13 vezes nas quatro partidas disputadas na rodada. O Paraíso permanece sem pontuar na competição após sofrer um revés por 3 a 2 diante do Araguaia. O líder Interporto empatou em 2 a 2 com o Guaraí, enquanto o São José bateu o Batalhão por 2 a 1 jogando em seus domínios e assumiu a vice-liderança do torneio. Fechando a rodada, o Taquarussu superou o União de Palmas pelo placar de 1 a 0 e conquistou seus primeiros pontos na tabela.