O atacante Gabriel Viana, do São José, manteve e consolidou a liderança isolada da artilharia da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense 2026 ao término da segunda rodada.\nO jogador permaneceu no topo da tabela de goleadores após balançar as redes por duas vezes no empate por 2 a 2 diante do Guaraí, em confronto disputado neste sábado (12). Com os novos tentos, o atleta alcançou a marca de cinco gols em apenas duas partidas.\nVôlei feminino brasileiro bate a Argentina e garante vaga nas Olimpíadas de Los Angeles\nGuaraí e São José empatam em duelo de líderes, e segunda rodada da Segunda Divisão Tocantinense embola classificação\nGuto Miguel perde para tenista americano e é vice-campeão do US Open Junior\nAo todo, os ataques funcionaram e as redes balançaram 11 vezes nos quatro confrontos realizados no fim de semana, que registraram vitórias de Interporto, Batalhão e Araguaia. Logo atrás de Viana na relação de goleadores, a disputa pela vice-liderança segue equilibrada: Kennedy Balotelli, Souza e Wander, todos integrantes do elenco do Guaraí, dividem o segundo posto da competição com dois gols cada.