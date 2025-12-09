Gabriel Viana, do Guaraí, marcou 12 gols durante a divisão de acesso 2025 e levou a artilharia da copmpetição. A boa performance do atacante ajudou o Guaraí a conquistar o acesso à elite do Tocantinense após 10 anos distante. Na decisão da taça, a equipe acabou ficando com o vice.\nContra contra o Palmas, o artilheiro cumpriu suspensão no jogo de ida da final e foi a campo na partida de volta. Jogando em seus domínios, o Guaraí foi superado pelo Palmas por 3 a 1 e ficou com o vice-campeonato. Gabriel Viana marcou o tento de honra e ampliou a vantagem na artilharia da competição.\nJairo Nascimento deixa o Palmas e fecha com o Moto Club para 2026\nFilho de ex-goleiro Bruno se envolve em bate-boca durante jogo do Botafogo\nConfira como está a disputa pela artilharia\n12 gols\nGabriel Viana (Guaraí)\n6 gols