Após um ano sem título e sem acesso, um dos problemas que o Goiás terá de solucionar nas próximas semanas será em relação a quem permanecerá no elenco para a temporada de 2026. Mais de 70% do grupo que terminou o ano de 2025 no clube esmeraldino possui vínculo para o ano que vem.\nDos 34 jogadores que terminaram o ano à disposição do técnico Fábio Carille, incluindo dois atletas da base que não foram relacionados para os jogos finais da Série B, mas treinam no profissional, 25 jogadores possuem vínculos para 2026.\nO principal desafio para a direção do Goiás será resolver casos de atletas que tiveram queda de rendimento no final deste ano, sofrem críticas da torcida e deixaram de jogar na reta decisiva da Série B, mas possuem contratos para a próxima temporada. O zagueiros Titi, o volante Marcão e o atacante Esli Garcia são alguns exemplos.