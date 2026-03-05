O futebol tocantinense se despediu da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (4). Tocantinópolis e Capital foram eliminados da competição nacional e, com a queda, deixaram de arrecadar R$ 950 mil em premiações. As equipes encerram suas participações com R$ 830 mil garantidos pela primeira fase.\nAraguaína anuncia volta de Léo Goiano e reforços para a reta final do Estadual\nTocantinópolis joga por vaga na Copa do Brasil 2027 na última rodada do Estadual\nAraguaína e Tocantinópolis conhecem grupos na Copa Centro-Oeste 2026\nO Tocantinópolis sofreu uma derrota pesada para a Tuna Luso, sendo goleado por 4 a 1 no Pará. Já o Capital, após um empate por 1 a 1 no tempo normal contra o Manaus, no Nilton Santos, em Palmas, acabou superado na decisão por pênaltis.\nQueda em Palmas\nO Capital começou sofrendo pressão do Manaus, que abriu o placar com Anderson Cordeiro após saída de bola errada do time tocantinense. O Rubro-negro ainda desperdiçou um pênalti com Pedro Testa, mas conseguiu o empate aos 39 minutos do primeiro tempo com Rhaillam. Na etapa final, o desgaste físico prevaleceu e a decisão foi para as penalidades, onde a equipe amazonense levou a melhor.