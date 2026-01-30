Dono de uma trajetória vencedora no Atlético-GO e no Goiás, pelos quais chegou à seleção goiana, o paulistano Ary Paghetti morreu na madrugada desta quinta-feira (29), em Goiânia, após se sentir mal. Teve um infarto e não resistiu. O corpo dele foi sepultado no Cemitério Parque Memorial. Ele tinha 78 anos, era casado com Valdete Fagundes Paghetti e deixa três filhos de criação (Márcio, Wania e Luana) e um neto. Paghetti estava aposentado, mas trabalhava com o ex-presidente do Atlético-GO, Pite Stival.\nO legado de Paghetti, no futebol goiano, passa por momentos iluminados. O mais conhecido tem a dimensão de uma façanha, digna de um astro numa noite de brilho próprio, ao lado dos colegas de Goiás, no dia 6 de fevereiro de 1974. Pela 2ª fase do Brasileirão (edição de 1973), no Pacaembu, o Goiás perdia de 4 a 1 para o Santos, que tinha Pelé na última temporada de clube.