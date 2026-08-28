A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) inicia, neste fim de semana, as avaliações da terceira geração do projeto Seleção de Ouro, contemplando a categoria Sub-11. Os trabalhos serão realizados no sábado (29), a partir das 15h30, e no domingo (30), a partir das 8h30, no Centro de Desenvolvimento da FTF, situado no setor Polinésia, em Palmas.\nA lista com os 44 atletas pré-convocados para a etapa de observação havia sido divulgada pela entidade em julho. Além dos testes deste fim de semana, a programação do programa prevê outros dois ciclos de treinamentos e avaliações, com datas a serem anunciadas posteriormente.\nGoiás x São Bernardo: onde assistir, horário e prováveis escalações\nDe olho na Segundona, São José anuncia mais dois reforços\n'Muita coisa que você acha que eu falei está errada', rebate Neymar sobre leitura labial de jogo