FTF divulga tabela e regulamento do Estadual Sub-17 (Osmar Rios/GloboEsporte.com)\nA Federação Tocantinense de Futebol (FTF) divulgou nesta terça-feira (19) a tabela e o regulamento do Campeonato Estadual Sub-17. A competição, prevista para iniciar no dia 30 de agosto, contará com 11 clubes, distribuídos em três grupos. O campeão do torneio garante vaga na Copa do Brasil Sub-17 2026.\nAs equipes que vão encarar a competição são: Castelo, Juventus, Interporto, União-TO, Nova Araguatins, Araguaia, Batalhão, União de Palmas, FlaPalmas, Esc. Nilton Santos e Palmas FR.\nConfira a divisão dos grupos\nGrupo A: Castelo, Juventus/Araguaia, União de Palmas e Esc. Nilton Santos\nGrupo B: Palmas, FlaPalmas, Batalhão e Interporto\nGrupo C: União Atlético, Araguaia / CFT e Nova Araguatins\nPresidente da CBF diz que produção de camisa vermelha da seleção foi interrompida