A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) divulgou as datas e horários dos jogos de ida e volta da final da Segunda Divisão do Tocantinense 2025, entre Guaraí e Palmas.
O jogo de ida da final será nesta quarta-feira (3), às 19h, no estádio Nilton Santos, em Palmas. Já a partida de volta deve ser realizada no sábado (6), às 16h, no Delfinão, em Guaraí.
O Guaraí decide em seus domínios por ter feito melhor campanha na 1ª fase do torneio. Palmas e Guaraí já estão garantidos na elite em 2026.