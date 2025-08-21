Estádio Nilton Santos, em Palmas (Djavan Barbosa)\nA Federação Tocantinense de Futebol (FTF) divulgou, nesta quainta-feira, a tabela e o regulamento da Segunda Divisão Tocantinense. A competição está prevista para começar em 4 de outubro, com dez times em disputa.\nO campeão e o vice garantem acesso à elite no ano seguinte. Estão na disputa as sequintes equipes: União de Palmas, Interporto, Alvorada, Palmas FR, Taquarussú, Tocantins, Paraíso, Araguaia, Guaraí e Central Tocantinense. São dez times em dois grupos de cinco.\nGrupo A: União de Palmas, Interporto, Alvorada, Palmas FR e Taquarussú\nGrupo B: Tocantins, Paraíso, Araguaia, Guaraí e Central Tocantinense\nRegulamento\nNa 1ª fase, as equipes serão divididas em dois grupos com cinco times. As equipes se enfrentam apenas em jogos de ida, com as quatro melhores de cada chave avançando.