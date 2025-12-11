O Campeonato Tocantinense 2025 foi cancelado após o Superior Tribunal de Justiça (STJD) julgar uma irregularidade cometida pelo então campeão União-TO. A corte decidiu refazer a reta final da competição, que será realizado neste mês entre Tocantinópolis e Gurupi – semifinal. O Araguaína aguarda o vencedor na final. Mas como ficou a questão da taça? O União já fez a devolução? A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) informou que irá se manifestar nos próximos dias em realação a situação.\nCom o cancelamento da competição, o União foi punido com a perda do título. O STJD julgou o caso em setembro. Em outubro, o time entrou com embargos e teve o rebaixamento revogado, mas permaneceu com a punição de três pontos e perda da taça.\nCom a determinação de refazer a competição, a CBF notificou a FTF para concluir o torneio agora em dezembro – semifinal ida 20 e volta 24. A final será dia 27 e a volta dia 30. Em relação à taça, o ge apurou que o União-TO ainda não fez a devolução. A Federação informou que vai se manifestar sobre a questão nos próximos dias.