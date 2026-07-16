Depois da definição dos finalistas da Copa do Mundo de 2026, França e Inglaterra voltam a campo neste sábado (18) para disputar o terceiro lugar da competição. Eliminadas nas semifinais por Espanha e Argentina, respectivamente, as seleções encerram a participação no torneio em busca da medalha de bronze.\nA partida acontece no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, com início às 18h (horário de Brasília). O vencedor termina a Copa na terceira colocação, enquanto o derrotado encerra a campanha em quarto lugar.\nResiliência coloca Argentina na final contra a Espanha\nArgentina vira nos acréscimos, vence a Inglaterra e enfrenta a Espanha na final da Copa\nOnde assistir França x Inglaterra ao vivo\nOs torcedores poderão acompanhar a disputa pelo terceiro lugar por diferentes plataformas. A transmissão ao vivo está confirmada na: