A Copa do Mundo 2026 terá dois confrontos pelas oitavas de final neste sábado (4). A programação começa às 14h (horário de Brasília), com Canadá x Marrocos. Mais tarde, às 18h, a França enfrenta o Paraguai em busca de uma vaga nas quartas de final.\nRaphinha deve ser integrado ao elenco do Brasil, mas retorno nas oitavas é incerto\nDo auge ao silêncio: 14 times que brilharam na elite do Tocantins e hoje estão fora dos gramados\n14h – Canadá x Marrocos\nCopa do Mundo: Globo, SporTV, ge TV (Globoplay), CazéTV e NSports.\nO Canadá tenta manter a boa campanha diante do Marrocos, que eliminou a Holanda e chega embalado para o mata-mata.\n18h – Paraguai x França\nFIQUE DE OLHO\nCopa do Mundo: CazéTV\nA França entra como favorita após eliminar a Suécia na fase anterior, mas o Paraguai chega motivado depois de superar a Alemanha nos pênaltis e promete dificultar a vida dos franceses.