Fora da Copa do Mundo, João Pedro foi eleito pelo Chelsea o melhor jogador da temporada 2025/26. O anúncio aconteceu um dia após a convocação de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira.\nO QUE ACONTECEU\nChelsea divulgou nesta manhã o resultado da votação interna que escolheu João Pedro como destaque do time na temporada. O atacante tem 20 gols em 49 jogos neste ano, além de seis assistências.\nObrigado por me escolherem. Temporada difícil, com bons e maus momentos, mas nós seguimos lutando. João Pedro, nos Stories do Instagram\nUm post compartilhado por Chelsea FC (@chelseafc)\nEm meia hora, Neymar posta três vídeos de patrocinadores celebrando convocação\nCom Neymar na lista, seleção brasileira é convocada para Copa do Mundo 2026; veja lista\n'Vamos dar a vida': Vini Jr. celebra convocação para Copa do Mundo