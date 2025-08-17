Fábio atingiu um feito histórico neste sábado (16) e se igualou como atleta com o maior número de jogos da história do futebol mundial. Porém, o Fluminense se debruçou sobre o caso e quer provar que seus números são ainda maiores do que os já levantados.\nGuinness Book será acionado\nO UOL apurou que o Tricolor entrará em contato no início desta semana com o Guinness Book - o livro oficial dos recordes. A ideia é obter os critérios exatos estabelecidos pois o clube tem ferramentas para inflar os jogos disputados pelo goleiro de 44 anos.\nNas contas do Fluminense e da International Federation of Football History and Statistics (IFFHS), Fábio já tem as mesmas 1.390 partidas do britânico Peter Shilton, que também foi goleiro entre as décadas de 60 e 90 por clubes como Leicester, Nottingham Forest, Southampton, West Ham, entre outros da Inglaterra.