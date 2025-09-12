Semifinalistas da Copa do Brasil, Fluminense e Vasco são os únicos que podem "gabaritar" a premiação da Copa do Brasil. Isso porque, enquanto os cariocas estão na competição desde a primeira fase, Corinthians e Cruzeiro entraram duas rodadas mais tarde.\nFluminense e Vasco garantiram um total de R$ 24.034.500 em premiação ao avançarem às semifinais. Curiosamente, as duas equipes se enfrentarão na próxima fase do torneio nacional.\nJá Corinthians e Cruzeiro chegaram a R$ 20.616.750. As equipes conseguiram a vaga direta para a terceira fase - assim como Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Bahia, Santos, Paysandu e CRB - o que resultou em um montante menor de premiação.\nA quantia ficará ainda maior, já que o vice-campeão receberá R$ 33.075.000, e o campeão, R$ 77.175.000. As partidas finais da Copa do Brasil acontecerão apenas em dezembro.