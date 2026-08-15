O Anápolis entra em uma fase decisiva na luta contra o rebaixamento na Série C do Campeonato Brasileiro. O Galo da Comarca encara o Floresta no domingo (16), pela 17ª rodada, às 16 horas, fora de casa, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Faltando três rodadas para o fim da 1ª fase, o time goiano conseguiu sair da zona de rebaixamento e tenta evitar a queda.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, horário e outras informações)\nNa última segunda-feira (10), o Anápolis conquistou uma vitória heroica em casa contra o Guarani, de virada, por 2 a 1. Com o resultado, chegou aos 15 pontos e deixou a zona de rebaixamento. O Galo da Comarca está empatado em pontos com o Barra-SC, primeiro time dentro do Z2, mas leva vantagem nos critérios de desempate.\nO Anápolis vem de duas vitórias consecutivas, pela primeira vez nesta edição da Série C, diante de Volta Redonda e Guarani. Além disso, deixou a zona de rebaixamento pela primeira vez desde a 5ª rodada. Em bom momento, o time goiano visita o Floresta, atual 13º colocado, com 21 pontos. O adversário, porém, atravessa uma sequência de quatro jogos sem vencer, com três empates e uma derrota.