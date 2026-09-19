Flávia Saraiva conquistou a medalha de ouro nas barras assimétricas na etapa da Hungria da Copa do Mundo de ginástica artística, na cidade de Szombathely. A brasileira completou sem erros sua série na final, na tarde de sábado (19), com dificuldade 5,6 e execução 7,766.\nO total de 13,366 deixou a carioca de 26 anos à frente da americana Tatum Drusch (13,300) e da eslovaca Barbora Kundrát (13,233), que completaram o pódio. A brasileira Lorrane Oliveira ficou em quarto lugar, com 13,166.\nBrasil vence Suíça por 3 a 0 e avança na Copa Davis\nTécnico deixa o comando do Paraíso após apenas um jogo em meio a crise de bastidores\nMemphis encara 1ª onda de revolta no Corinthians pela porta dos fundos\nFlávia disputará mais duas finais no domingo (20): brigará por medalhas na trave e no solo. Também estarão em provas decisivas Rebeca Andrade (trave), Lorrane Oliveira (solo), Caio Souza (barras paralelas e barra fixa), Lucas Bittencourt (barras paralelas) e Arthur Nory (barra fixa).