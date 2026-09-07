Um novo líder, uma briga boa pela Libertadores, rivais trocando de lugar (e de crise) e três velhos conhecidos permanecendo na Rodada da Marmota na briga contra o rebaixamento para a segunda divisão. Assim se resume o Campeonato Brasileiro depois da rodada do fim de semana.\nLIDERANÇA\nCerca de seis meses depois, o Brasileiro tem um novo líder: o Flamengo bateu o Remo, contou com novo tropeço do Palmeiras e foi aos 54 pontos, um a mais que o rival alviverde, que estava no topo desde a sétima rodada.\nDo ponto de vista prático, as duas equipes só dependem de suas próprias forças para serem campeãs já que terão um confronto direto (22 de novembro).\nÁrbitro relata em súmula denúncia de racismo contra goleiro do Atlético-GO: "Joga a bola, macaco"\nAntonelli escala o grid, vence e faz a festa dos italianos em Monza