Na noite deste domingo (29), o Flamengo brilhou em Lima e conquistou a América. Em duelo decidido no Estádio Monumental U (Peru), o Rubro-Negro superou o Palmeiras, por 1x0, na final da Libertadores e ergueu mais uma vez a taça continental, se tornando o primeiro clube brasileiro a ser tetracampeão da competição.\nCom garra e determinação, o time carioca impôs seu ritmo desde o apito inicial e neutralizou as investidas do Verdão. A ofensividade, combinada a marcação sólida, fez a diferença em um jogo de tensão constante. O único gol da partida foi marcado em uma cabeçada de Danilo.\nPara a torcida flamenguista, a vitória representa mais do que um título: é a consagração de um projeto bem estruturado, com elenco qualificado e mentalidade de campeão. Já para o Palmeiras, agressivo e sempre perigoso, ficou a frustração de ver o sonho do tetra continental adiado.