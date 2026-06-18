O Flamengo confirmou, nesta quinta-feira (18) (18), os adversários dos amistosos que vai disputar durante a pausa nas competições para a Copa do Mundo. O time rubro-negro vai enfrentar o River Plate, da Argentina, o Lausanne-Sport, da Suíça, e o Benfica, de Portugal.\nO time carioca vai ter um período de treinamentos em Portugal. O elenco vai se reapresentar nesta sexta-feira (19) (19), no CT Ninho do Urubu, para dar início à preparação.\nA delegação embarca para a Europa no dia 28 de junho. Os três amistosos vão ser disputados no Estádio Algarve, localizado entre os municípios de Faro e Loulé.\nBrasil terá contra o Haiti combinação inédita de uniforme na Copa do Mundo\nMirandão é liberado e terá público em jogo decisivo do Araguaína na Série D\nA primeira etapa dos treinamentos será realizada na cidade de Lagos, entre os dias 29 de junho e 5 de julho. Em seguida, a delegação seguirá para Estoi, onde permanecerá até 12 de julho.