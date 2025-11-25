Em clima de expectativa para a decisão da Copa Libertadores, marcada para sábado (29), Flamengo e Palmeiras entram em campo nesta terça-feira (25) em jornada que pode definir o título do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra está em vantagem na competição nacional, perto de confirmar a conquista.\nSão necessários dois resultados para que o campeão seja conhecido já na 36ª rodada, com duas de antecedência. O Flamengo precisa vencer o Atlético Mineiro, em partida marcada para as 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte. E precisa contar com uma derrota do Palmeiras para o Grêmio, em duelo agendado para o mesmo horário, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.\nA tabela mostra neste momento a formação carioca na liderança, com 74 pontos, contra 70 do time paulista. O Cruzeiro, com 68, ainda tem a possibilidade matemática de terminar a disputa em primeiro. O matemático Tristão Garcia aponta o Flamengo com 93% de chance de erguer o troféu, seguido por Palmeiras (6%) e Cruzeiro (1%).