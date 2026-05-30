O Flamengo superou os desfalques e, em dia de visita de Jorge Jesus ao Maracanã, venceu o Coritiba. O triunfo por 3 a 0 foi construído com dois gols de Samuel Lino e um de Pedro -dois jogadores que estavam na lista ampliada de Ancelotti, mas não foram convocados pra Copa do Mundo.\nCom o resultado, o rubro-negro chega a 34 pontos. O líder Palmeiras, que tem 38, entra em campo no domingo (31), contra a Chapecoense. Vale lembrar que o time da Gávea ainda tem um jogo a cumprir, contra o Mirassol. O Coritiba, por outro lado, permanece com 26.\nCBF confirma Neymar com a camisa 10 na Copa; Matheus Cunha fica com a 9\nTocantinópolis perde para o Águia de Marabá e vê classificação na Série D ficar mais difícil\nCom gols no 2º tempo, Atlético-GO e Goiás empatam no Accioly\nA próxima rodada do Brasileiro será após o Mundial. O time da Gávea visita a Chape, enquanto o Coxa recebe o Palmeiras.