Mesmo despencando na tabela do Campeonato Brasileiro, o Corinthians poupou seus principais jogadores na rodada do fim de semana de olho na partida de volta contra o Estudiantes, da Argentina, pelas quartas de final da Libertadores, nesta quarta-feira (16), às 21h30, em Itaquera.\nHá uma semana, a equipe alvinegra conseguiu reagir no confronto de ida e buscou o empate fora de casa por 1 a 1, resultado que deixou aberta a disputa pela vaga na semifinal.\nSem vencer há cinco rodadas no Nacional, ocupando a 13ª posição, a apenas quatro pontos do Vasco, 17º e primeiro na zona de rebaixamento, o clube do Parque São Jorge optou por priorizar o torneio continental.\nNa avaliação da comissão técnica, é a melhor opção para salvar uma temporada que começou promissora, com o título da Supercopa do Brasil sobre o Flamengo, mas agora tem o time novamente flertando com a queda no Brasileiro.