Flamengo e Racing faziam um jogo nervoso e sem gols nesta quarta-feira (22), mas Carrascal apareceu, balançou as redes nos minutos finais do segundo tempo e garantiu a vitória brasileira com uma boa dose de drama por 1 a 0 em um Maracanã lotado. O embate no Rio abriu a semifinal da Libertadores.\nO duelo ainda teve dois gols anulados, um para cada lado - o dos visitantes, por falta, e o dos mandantes, por impedimento milimétrico de Samuel Lino.\nOs times lutam pela sobrevivência no torneio na próxima quarta (29), desta vez em Avellaneda. O duelo no El Cilindro terá início às 21h30 (de Brasília).\nPalmeiras e LDU são os outros semifinalistas. Brasileiros e equatorianos iniciam a batalha pela outra vaga na final nesta quinta-feira (23), em Quito.\nJustiça absolve réus por incêndio no Ninho do Urubu, do Flamengo