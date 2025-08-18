O Flamengo anunciou a casa de apostas "Betano" como sua nova patrocinadora máster. Os valores não foram divulgados oficialmente, mas ultrapassam os R$ 200 milhões, o que torna a parceria a maior da história do futebol brasileiro.\nO Conselho Deliberativo do clube foi convocado para uma reunião nesta terça-feira (19) à noite. Nela o contrato será apresentado e colocado em votação.\nVeja a nota oficial do Flamengo\n"O Clube de Regatas do Flamengo anuncia a Betano como sua nova parceira master.\nO acordo contempla o futebol profissional, os esportes olímpicos, incluindo vôlei, basquete e futebol feminino, além da FlamengoTV, reforçando a presença da marca em diferentes frentes do Clube.\nA Betano, uma das maiores e mais respeitadas empresas globais de apostas esportivas, é reconhecida por sua atuação inovadora no setor. Sua presença internacional reforça a estratégia de expansão global do Flamengo.