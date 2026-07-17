A Fifa anunciou a equipe de arbitragem que comandará a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, no domingo (19), às 16h. O esloveno Slavko Vincic será o responsável pelo apito, e o goiano Wilton Pereira Sampaio ficou de fora da disputa do terceiro lugar.\nOs assistentes serão Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, também da Eslovênia. O quarto árbitro será Adham Makhadmeh, enquanto o assistente reserva será Mohammad Alkalaf - ambos são jordanianos.\nConheça a história por trás da foto em que Messi dá banho em Yamal bebê\nDe grandes clubes às polêmicas judiciais: a trajetória de Jobson, novo reforço de time no Tocantins\nFrança x Inglaterra: veja horário e onde assistir ao vivo à disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo\nO brasileiro Wilton Pereira Sampaio ficou de fora da disputa de 3º lugar, no sábado (18). O venezuelano Jesus Valenzuela foi o escolhido ao lado dos assistentes Jorge Urrego e Tulio Moreno. Os marroquinos Jalal Jayed e Zakaria Brinsi serão quarto árbitro e assistente reserva, respectivamente.