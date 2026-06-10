A Fifa anunciou que a estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra Marrocos, será apitada pelo esloveno Slavko Vincic. O duelo será realizado no próximo sábado, às 19h (de Brasília).\nVincic, de 44 anos, será auxiliado por Tomás Klancnik e Andraz Kovacic, ambos eslovenos. O VAR não foi divulgado pela Fifa.\nVincic é um dos principais árbitros do futebol europeu. O esloveno é presença frequente em jogos decisivos da Champions.\n'Time melhor que o Brasil', diz Mano sobre a Espanha, que venceu o Peru\nCristiano Ronaldo tenta ampliar recorde pessoal no Grupo K da Copa\nO esloveno já apitou uma final de Champions. Ele foi o árbitro da decisão entre Real Madrid e Borussia Dortmund, em 2024, que terminou com vitória dos madrilenhos por 2 a 0.