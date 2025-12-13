Felipe Fraga é o campeão da Stock Car 2025. Neste sábado (13), o piloto tocantinense venceu a corrida sprint, em Interlagos, e confirmou o título da temporada no Autódromo Internacional José Carlos Pace. Durante a temporada ele conquistou 3 vitórias e esteve em nove pódios.\nCampeão em 2016, Fraga conquista o bicampeonato quase dez anos depois e repete o bom desempenho mostrado no campeonato.\nO campeonato foi definido nos detalhes em uma etapa decisiva sob chuva em Interlagos.\nNamorado finge se machucar para ficar de joelhos e fazer pedido de casamento durante caminhada em Araguaína\nTocantins é contemplado com quase 700 casas populares; veja as cidades\nSegundo a Stock Car, o resultado confirma uma campanha marcada por regularidade, competitividade e decisões no limite ao longo de toda a temporada.