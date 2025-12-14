O representante do Tocantins na Stock Car, Felipe Fraga, segue comemorando o bicampeonato da categoria. A taça veio com uma corrida de antecipação, no sábado (13), após uma prova sprint controversa. Em seu Instagram pessoal, o piloto fez uma postagem falando da dedicação na busca pelo título.\n“Um ano inteiro de trabalho por esse momento! Obrigado equipe e todos os envolvidos pelo esforço e dedicação. Essa conquista é nossa!”\nCorinthians encara Cruzeiro por final da Copa do Brasil e por urgentes R$ 33 milhões\nFelipe Fraga vence corrida sprint em Interlagos e é campeão da Stock Car 2025\nO bicampeonato foi conquistado quase 10 anos depois do primeiro título.\nA taça veio de forma antecipada. A última prova do ano foi realizada neste domingo. Fraga concluiu na 8ª colocação. A corrida foi vencida pelo piloto Arthur Leist, da Crown Racing.