O piloto do Tocantins, Felipe Fraga, da Eurofarma, líder do Campeonato da Stock Car 2025, pode encerrar a temporada com o bicampeonato da categoria. Para isso, basta manter o bom desempenho, sobretudo frente aos adversários Gaetano Di Mauro, Enzo Elias e Gabriel Casagrande.
Felipe Fraga lidera o campeonato com 790 popntos. Ele é seguido por Gaetano Di Mauro com 722; Enzo Elias e Gabriel Casagrande vêm em seguida com 618 cada um.
Fraga tem duas corridas pela frente para segurar a liderança e buscar o bicampeonato. As próximas provas serão em Brasília, no dia 30 de novembro, e em Interlagos, no dia 14 de dezembro.
A primeira conquista de Fraga foi em 2016, quando superou Rubens Barrichello na última etapa em em Interlagos. Será que o torcedor vai ver essa história se repetir em Interlagos?