O piloto, do Tocantins, Felipe Fraga pode repetir 2016 e conquistar o bicampeonato em Interlagos na última etapa da Stock Car. Fraga foi bem em mais um fim de semana e ampliou a vantagem em 114 pontos para o segundo colocado Gaetano Di Mauro, na etapa de Brasília.
Durante o fim de semana, Fraga classificou em 3º. Na Sprint, partiu em décimo, com o grid invertido. Gaetano Di Mauro, que largou na pole, teve problemas com o carro e abandonou. Fraga completou a prova em décimo. Porém, os nove pilotos que terminaram na sua frente foram desclassificados por não fazerem a parada obrigatória na bandeira verde. Com isso, Felipe Fraga ficou com a vitória na Sprint.
Na prova principal, o piloto concluiu em segundo. Nelsinho Piquet venceu. Lucas Foresti completou o pódio.