A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) anunciou, nesta terça-feira (3), por meio de uma circular, a implementação do futebol misto em suas competições de categorias de base. Com a decisão, atletas femininas poderão atuar em equipes masculinas nas categorias entre o Sub-11 e o Sub-17.
De acordo com a FTF, a iniciativa busca incentivar a descoberta de novos talentos e fortalecer o futebol feminino no estado, especialmente com foco na Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil em 2027. A circular também prevê a possibilidade de equipes femininas inscreverem atletas masculinos, desde que respeitados os critérios de cada categoria.