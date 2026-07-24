A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) confirmou, nesta quinta-feira (23), que o Palmas Futebol e Regatas está oficialmente suspenso de competições oficiais por dois anos. A sanção administrativa foi imposta após a desistência da equipe durante a disputa do Campeonato Tocantinense Feminino.\nDurante o torneio, que passou a ter participação obrigatória para os clubes da Primeira Divisão, o Tricolor sofreu goleadas nas duas primeiras rodadas: 5 a 0 para o Polivalente e 7 a 0 para o Gurupi. No terceiro compromisso, diante do Paraíso, no dia 23 de maio, o clube protagonizou uma cena atípica: apenas quatro atletas compareceram ao estádio, sem a presença de dirigentes ou membros da comissão técnica.\nApós marcar na estreia, zagueiro do Vila Nova revela sonho de defender a seleção brasileira\nPresidente do Atlético-GO diz que maioria da torcida abandonou time e cobra presença "igual a do Vila"