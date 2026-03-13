As semifinais do Campeonato Tocantinense 2026 começam a ser decididas neste sábado (14). Capital, Tocantinópolis, Gurupi e União entram em campo pelos jogos de ida em busca de uma vaga na grande decisão. De acordo com a Federação Tocantinense de Futebol (FTF), as partidas de volta estão programadas para o dia 21 de março.\nPelo regulamento, Tocantinópolis e União têm a vantagem de decidir o confronto em casa, por terem registrado as melhores campanhas na primeira fase da competição. Os horários das partidas de ida serão às 16h e 18h (de Brasília).\nAraguaína é eliminado e entra para lista de campeões que caíram na 1ª fase\nCom novo formato, representantes do Tocantins conhecem premiação na Série D\nAraguaína e Tocantinópolis conhecem adversários na Série D 2026; veja os grupos\nNo estádio Resendão, em Gurupi, o time da casa recebe o União às 16h. A arbitragem deste confronto ficará a cargo de Alef das Chagas dos Santos, de Imperatriz (MA). Ele será auxiliado por Helves Presley, de Luzinópolis, e José Valcy Rocha, de Tocantinópolis. O quarto árbitro escalado é Joantan Silva Gomes, de Itaguatins.