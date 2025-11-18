A Federação Tocantinense de Futebol (FTF) convocou uma nova reunião com os times envolvidos (Gurupi, Tocantinópolis e Araguaína) na reta final do Tocantinense 2025, após ter sido notificada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Inicialmente, a conclusão da competição estava prevista para janeiro de 2026. Porém, a CBF pediu que a conclusão fosse realizada até 31 de dezembro. A reunião está prevista para segunda-feira (24), às 9h, na sede da entidade, em Palmas.\nA decisão de refazer a reta final da competição é determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após julgar irregularidades na competição por parte do União, que recebeu punição.A competição será refeita após decisão do STJD.\nNo dia 10 de outubro, a corte nacional acolheu os embargos apresentados pelo União-TO e revisou a decisão anterior, que determinava o rebaixamento do então campeão estadual pela escalação irregular do zagueiro Sheik na primeira fase da competição.