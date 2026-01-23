Técnico do Águia de Marabá, Ronan Tyezer Rodrigues, permanece sob cuidados médicos em Gurupi (Cristofer Bino/Águia de Marabá)\nA família de Ronan Tyezer Rodrigues autorizou a doação de órgãos do treinador. O gesto de generosidade e amor ao próximo ocorreu após a confirmação da morte encefálica do profissional nesta quinta-feira (22). Ele recebia cuidados médicos no Hospital Regional de Gurupi (HRG) desde o acidente com o ônibus da delegação sub-20 do clube na BR-153.\nO corpo permanece na unidade de saúde por aproximadamente 72 horas para o cumprimento dos protocolos médicos, informou o clube em nota oficial. Após esse período, o treinador seguirá para Marabá (PA). A previsão de chegada à cidade paraense aponta para a próxima segunda-feira (26).\nO velório acontece no Salão Paroquial da Igreja São Félix do Valois. O local fica em frente ao Estádio Municipal Zinho Oliveira. O clube Águia de Marabá informou que detalhes adicionais sobre a despedida terão divulgação em breve.