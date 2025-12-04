O ex-jogador e atual técnico de futebol Vilson Tadei foi anunciado para comandar o Gurupi na reta final do Campeonato Tocantinense 2025. A equipe enfrentará o Tocantinópolis na semifinal, após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinar que fosse refeita a competição. O campeonato foi cancelado na corte nacional depois de uma escalação irregular do então campeão União-TO.\nVilson Tadei, tem 71 anos, e uma carreira gigante dentro do futebol. Como jogador, Tadei passou por Vasco, Coritiba, Internacional, São Paulo e Grêmio. No Tricolor Gaúcho, Tadei foi campeão brasileiro em 1981. Como treinador, tem trabalhos à frente de Brasiliense, Gama, URT-MG, São Caetano, Oeste, Ferroviária, Guarani-SP, entre outros.\nCapital FC faz mudança no escudo e deixará de ser rubro-negro\nSegunda Divisão: veja quem apita o 1º jogo da final entre Palmas e Guaraí nesta quarta-feira (3)