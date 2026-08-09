SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador Jadson foi preso neste sábado (8) por suspeita de violência doméstica contra a companheira no município de Cambé, no norte do estado do Paraná. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge.Segundo a Polícia Civil do estado, a prisão foi realizada em flagrante "pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar" em uma residência no bairro Jardim Tarobá. Revelado pelo Athletico Paranaense, Jadson é natural de Londrina, que fica a cerca de 15 quilômetros de Cambé.A reportagem enviou mensagem para a agência que assessora o ex-atleta na noite de sábado, mas não houve manifestação até o momento. A reportagem também busca a defesa do investigado.A vítima relatou ter sido agredida durante uma discussão, ainda de acordo com a polícia. Jadson foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi autuado em flagrante.De acordo com o ge, a mulher afirmou à polícia que o ex-jogador a agarrou pelo pescoço, tentando sufocá-la, durante uma discussão. PMs que a atenderam teriam constatado as marcas no corpo da vítima."Ela relatou que houve outras ocasiões [de agressão], mas não tinha registrado boletim", disse o delegado Ernandes Alves em entrevista à RPC, afiliada da Globo no Paraná.O ex-jogador deve passar por audiência de custódia neste domingo (9), quando a Justiça definirá se ele seguirá detido.Jadson foi da base do Athletico-PR, por onde estreou no nível profissional. Passou sete temporadas no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e em 2012 retornou ao Brasil para jogar no São Paulo. Um ano antes, em 2011, o ex-meio campista foi convocado pela primeira vez para defender a seleção brasileira, à época comandada por Mano Menezes. Entrou em campo oito vezes e marcou um gol pelo Brasil.Além do tricolor paulista, jogou por cinco temporadas no Corinthians e também vestiu as camisas de Avaí e Vitória, último clube que defendeu antes de se aposentar, em 2022.