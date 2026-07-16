O Cavalcante FC, atual campeão de Dianópolis, anunciou oficialmente a contratação do atacante Jobson, de 38 anos, para a disputa do Campeonato Municipal. O anúncio foi realizado por meio das redes sociais do clube tocantinense, que intensifica a preparação para a competição local, marcada para começar no dia 22 de agosto.\nA estreia da equipe será contra o Novo Horizonte FC, que também investiu em um nome de peso ao contratar o centroavante Hernane Brocador.\nFrança x Inglaterra: veja horário e onde assistir ao vivo à disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo\nEspanha x Argentina: veja horário e onde assistir ao vivo à final da Copa do Mundo\nResiliência coloca Argentina na final contra a Espanha\nPara o dirigente Vinicius, a chegada de Jobson é fundamental para o projeto de manutenção do título. "Jobson chega para agregar qualidade ao elenco, trazendo experiência, liderança e faro de gol. Acreditamos que será uma peça importante para fortalecer a equipe em busca dos nossos objetivos", destacou.