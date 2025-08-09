SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O espanhol Joan González publicou neste sábado (9) uma carta anunciando sua aposentadoria do futebol aos 23 anos.González foi diagnosticado com uma condição rara em 2024. Durante exames na pré-temporada, a equipe médica do Lecce descobriu um problema cardíaco congênito que o impossibilita de continuar com a carreira no futebol.Após um ano do diagnóstico inicial, González voltou a ser examinado e foi novamente reprovado. Dois meses depois do afastamento do atleta, o espanhol publicou uma carta nas redes sociais confirmando a aposentadoria."Depois de meses de reflexão e momentos de incerteza, chegou o momento de comunicar que coloco um ponto final na minha fase como futebolista", escreveu González. A carta inclui ainda lembranças do espanhol em campo, agradecimentos à família, ao Lecce e aos torcedores.Joan González foi formado nas categorias de base do Barcelona e encerrou a carreira no Lecce, da Itália. Em 64 partidas pela equipe italiana, o meio-campista anotou 2 gols e 4 assistências.