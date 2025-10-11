Um gol decisivo nos acréscimos, centenas de fãs gritando seu nome do outro lado do planeta e, para fechar, dois gols com a seleção brasileira. Estêvão Willian viveu uma semana movimentada, que o fez mudar de tamanho —na própria seleção, mas também no futebol mundial.\nAos 18 anos, o brasileiro ainda não é titular absoluto no Chelsea, mas já mostra que chegou para ficar no atual campeão mundial. O gol do 2 a 1 sobre o Liverpool, marcado no sábado passado, foi apenas o primeiro dele pelos Blues, mas causou comoção na torcida em Stamford Bridge.\nO mesmo fenômeno tem acontecido na seleção: Estêvão ainda não é titular, mas aproveitou a chance contra a Coreia do Sul e marcou duas vezes na goleada por 5 a 0. Com três gols marcados sob o comando de Carlo Ancelotti, ele é o artilheiro da equipe desde que o treinador italiano assumiu o cargo.