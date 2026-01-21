A temporada de 2026 do Campeonato Tocantinense começou com restrições para o público. Os estádios Nilton Santos, em Palmas, e Mirandão, em Araguaína, receberam as partidas da primeira rodada de portões fechados. A ausência de torcedores ocorreu pela falta de laudos técnicos necessários para a liberação das praças esportivas.\nNo sábado (17), o Nilton Santos foi palco do confronto entre Capital e Araguaína sem a presença de fãs nas arquibancadas. A mesma situação aconteceu no Mirandão durante o jogo entre União e Tocantinópolis. A falta de público impacta diretamente as finanças dos clubes, que dependem da bilheteria como fonte de receita.\nSituação dos laudos\nA Prefeitura de Palmas informou que todos os laudos técnicos para o Estádio Nilton Santos já foram protocolados junto aos órgãos competentes na semana passada. A gestão municipal aguarda agora a emissão do documento final. Paralelamente, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação realiza reparos nas instalações para garantir a segurança dos usuários.