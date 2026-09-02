Principal praça esportiva do Tocantins, o Estádio Domingos Santos (antigo Nilton Santos), em Palmas, vive dias conturbados às vésperas da rodada de abertura da Segunda Divisão Estadual. Além de apresentar condições precárias no gramado após passar mais de 60 dias interditado para recuperação, a administração do local virou centro de uma nova polêmica ao solicitar aos clubes participantes a ‘doação’ de materiais básicos de limpeza e higiene, como rodos, baldes, sabão e papel higiênico.\nO estádio não recebe partidas oficiais desde o dia 27 de junho, quando Batalhão e União disputaram o confronto de ida da final do Campeonato Tocantinense Sub-20. Na ocasião, o piso foi alvo de duras críticas e a Prefeitura de Palmas suspendeu as atividades por um período de 30 a 45 dias para a troca da bomba de irrigação e revitalização do campo.