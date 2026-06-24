O Estádio Domingos Santos, localizado em Palmas, tornou-se centro de intensas críticas após a realização da final do Campeonato Tocantinense Sub-15, ocorrida no último domingo (21). A situação precária em que se encontra o gramado ganhou repercussão nas redes sociais, gerando diversos questionamentos acerca da manutenção do principal recinto esportivo da capital tocantinense.\nEm nota oficial encaminhada ao Jornal do Tocantins, a Prefeitura de Palmas, responsável pela administração da praça esportiva, esclareceu que a deterioração do campo foi motivada pela queima da bomba que integra o sistema de irrigação. Conforme o Executivo municipal, um novo componente já foi adquirido e a previsão de entrega é para o decorrer desta semana. Com o objetivo de assegurar a plena recuperação da grama, o estádio terá suas atividades totalmente suspensas por um intervalo que deve variar entre 30 e 40 dias.