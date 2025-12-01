As inscrições para o Estadual de Ciclismo XCO 2025 estão abertas. Os interessados devem se inscrever neste site (veja taxa durante a inscrição). A prova será realizada no próximo domingo (7), com largada às 7h, no parque Cesamar, em Palmas.\nAs categorias disponíveis são as seguintes:\nElite masculina\nElite feminina\nJuvenil\nJúnior\nMáster A • máster B • máster C • máster D\n* Máster B feminino • máster C Feminino\n* E-bike masculina • open masculina\nCom 25° título, Brasil se iguala à Argentina na Libertadores; confira lista de campeões\nVerstappen vence GP do Qatar e adia definição do Mundial de F1 para Abu Dhabi\nDurante a semana a organização deve divulgar as datas e os horários das entregas dos kits.