A Copa do Mundo de 2026 chega ao fim neste domingo (19) com um duelo entre duas das principais seleções do futebol mundial. Espanha e Argentina entram em campo em busca do título no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.\nA decisão acontece às 16h (horário de Brasília) e coloca frente a frente a atual campeã da Europa e a atual campeã mundial. A Espanha tenta conquistar seu segundo título da Copa do Mundo, enquanto a Argentina busca levantar a taça pela quarta vez na história.\nFrança x Inglaterra: veja horário e onde assistir ao vivo à disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo\nResiliência coloca Argentina na final contra a Espanha\nArgentina vira nos acréscimos, vence a Inglaterra e enfrenta a Espanha na final da Copa\nOnde assistir Espanha x Argentina ao vivo\nA final da Copa do Mundo terá transmissão ao vivo por diferentes plataformas. O torcedor poderá acompanhar a partida pela: